Experiencias para cada uno de los sentidos en el nuevo Bless Hotel Ibiza

Con la apertura de Bless Hotel Ibiza el pasado domingo en Cala Nova, Palladium Hotel Group celebra los cincuenta años desde que abriera su primer hotel en la isla: el Hotel Fiesta Playa den Bossa, reconvertido ahora en el Ushuaïa Tower.

El nuevo Bless Hotel Ibiza es un cinco estrellas gran lujo con el que Palladium espera sorprender y ofrecer experiencias para cada uno de los sentidos, según explicó el CEO de la marca, Abel Matutes.

Matutes aseguró que «como empresa ibicenca, teníamos muchas ganas de traer a la isla ‘nuestro bebé’, la marca Bless que estrenamos en Madrid con un resultado muy satisfactorio; con este nuevo hotel aportamos además la dualidad de un gran lujo que puede ser tanto urbano como vacacional».

«Queremos tocar el segmento de lujo con toque fresco e ibicenco, divertido», concluyó.

Fiesta de apertura

Tras las palabras que Matutes dirigió a los medios, comenzó una fiesta de apertura a la que asistieron, además de personalidades y empresarios de la isla, nombres como el de la modelo Eugenia Silva, la actriz Malena Costa, el actor Alfonso Bassave, el futbolista Mario Suárez o Cari Lapique.

La familia Matutes al completo, con Abel Matutes Juan, fundador de la empresa y sus hijas Carmen, María y Stella también asistieron a la inauguración.

Variada oferta de restauración

Bless Hotel Ibiza con el sello de la prestigiosa colección The Leading Hotels of the World y cuenta con 151 habitaciones con impresionantes vistas al mar y una variada oferta de restauración, spa, dos piscinas infinity y una vermutería, entre otras zonas destacadas.

La marca Bless Collection Hotels, pionera en el lujo hedonista, ofrece en Bless Hotel Ibiza una propuesta de alojamiento, confort y experiencias destinadas a la comodidad absoluta de los huéspedes y a satisfacer sus deseos más exquisitos.