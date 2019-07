C. Torres A.:Un equipo integral de asesoría

Con los cimientos forjados por Claudio Torres Almunia, sus hijos, Gema y Claudio Torres del Moral, han sabido diversificar y ampliar la asesoría C. Torres A.

La correduría de seguros, fundada hace unos cincuenta años, es la base de un compañía que hoy se sustenta además de en los seguros, en la asesoría a empresas, jurídica, fiscal contable y laboral. El objetivo es ofrecer sus clientes todos los servicios legales y empresariales que necesiten.

Para Gema Torres del Moral el éxito está en contar con un equipo que asesora y facilita todos los trámites que necesita tanto un profesional como una empresa o una agrupación de compañías. «Sin mi equipo no soy nada», asegura tajantemente.

El despegue de esta asesoría llegó cuando Gema, abogada, y Claudio, economista, terminaron los estudios y se incorporaron al negocio familiar. Desde entonces, en 2004 han pasado de ser un equipo de tres a 30 personas.

La asesoría se encuentra en pleno centro de vila, en la avenida Bartolomé Vicente Ramón, en Eivissa, donde fueron pioneros en la creación de un centro de negocios. Un servicio, por aquel entonces nuevo en la isla, que consiste en el alquiler de despachos amueblados y equipados, con la posibilidad de contar un secretariado o una oficina virtual. Gema Torres destaca que con el tiempo este centro se ha convertido en un vivero de empresas. «Es muy gratificante ver como de una idea que nació en un pequeño despacho pasa a ser una empresa que se marcha porque ha crecido», asegura.

Derecho y economía

La conexión entre los dos hermanos es tanta que gracias a ella ofrecen un asesoramiento integral a todo tipo de profesionales y empresas. Gema, como abogada, se ocupa del ámbito jurídico y Claudio, economista, se encarta de los asuntos relacionados con fiscalidad, impuestos o contabilidad, entre otros muchos asuntos. Así, el equipo de esta asesoría trabaja con sus clientes desde la creación de una empresa, hasta la asesoría fiscal, contable o laboral, pasando por la consultoría, entre otros servicios.

Otra de las líneas de negocio de C. Torres A. está relacionada con la compra y venta de bienes inmobiliarios. Aunque no son una inmobiliaria, entre sus clientes además de cualquier particular o empresa que quiera adquirir una vivienda o local, también se encuentra alguna agencia inmobiliaria, ya que su especialidad está en analizar que los inmuebles cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley. «Comprobamos la legalidad del inmueble, analizamos que no existan cargas o infracciones urbanísticas, seguimos con todos los trámites hasta el contrato de compra-venta», explica la responsable jurídica.

Por otro lado, dentro del área de seguros, C. Torres A. trabaja como una correduría que en palabras de Gema Torres significa «estar siempre de parte del asegurado». Su misión consiste en seleccionar la compañía más adecuada para cada caso y asesorar a sus clientes sobre las pólizas que se adaptan a cada caso.

La formación jurídica de Gema del Moral hace también que la empresa cuente con un despacho en materia civil, mercantil, laboral y administrativa.

Consulado de Francia

Esta asesoría es también una antena del Consulado de Francia y Claudio Torres es el cónsul honorario francés por lo que realizan todos los trámites de la colonia francesa y de los turistas que viven o vienen a Eivissa. Por ello, casi todo el equipo habla francés y están continuamente en búsqueda de profesionales que dominen este idioma.