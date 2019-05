Celebra la primavera con un taller de hierbas ibicencas en Fluxà Ibiza

Si todavía no has participado en ninguno de los talleres de hierbas ibicencas, o si lo has hecho y tienes ganas de repetir, éste es el momento.



El próximo domingo 26 de mayo en Fluxà Ibiza se llevará a cabo uno de los mejores talleres de hierbas ibicencas del año. ¿Por qué? Pues porque el mes de mayo es uno de los momentos de mayor esplendor del jardín. La distintas plantas aromáticas que recogeréis para elaborar vuestra botella de hierba ibicencas están en su plena floración. carnosas, fragantes y deseando aportar todo su aroma y sabor a nuestro preciado licor.

El taller

El taller de hierbas ibicencas empieza con una pequeña charla de Joan Tur en la que explica su proyecto personal. Tras la charla, emprenderéis un agradable paseo por el jardín botánico de Fluxà Ibiza. Llevaréis una cestita y tijeras de podar (que se os habrá entregado previamente) para recoger las 18 plantas que se utilizarán para la elaboración de las hierbas ibicencas ‘payesas’ maceradas. A lo largo del paseo, no faltan las anécdotas y la información botánica y payesa de cada planta.



Tras el paseo, llega la degustación de hierbas, porque como siempre explica Joan Tur, responsable de Fluxà Ibiza y quien imparte el taller personalmente, no se puede elaborar aquello que no se conoce bien.

Los trucos y secretos

Alrededor de una gran mesa de trabajo y, dirigidos por Joan, los asistentes al taller irán introduciendo las diferentes plantas en la botella con la ayuda de la fura. Joan cuenta secretos y truquillos y responde a todas las preguntas curiosas de los asistentes. secretos de cada una de las plantas, mientras se aprecian especialmente su texturas y aromas.



El proceso acaba al añadir el anís especial proporcionado por Fluxà Ibiza. Se sellan las botellas y, pasados tres meses, es el momento de abrirlas para descubrir en casa que hemos conseguido elaborar las mejores hierbas ibicencas del mundo.

Buñuelos y café caleta

Termina la elaboración de las Hierbas, pero no el taller. Ha llegado la hora de degustar unos deliciosos buñuelos y acompañados de café caleta. Joan descubre ahora otra de sus recetas secretas.

Dos diplomas acreditan que habéis participado en el taller de Hierbas y la demostración de Café Caleta.

Inscripciones abiertas

Recuerda que si estás interesado puedes apuntarte enviando un correo electrónico a juantur@canfluxa.com o mandando un WhattsApp al número de teléfono 649192285