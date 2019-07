Dolors Feliu: «Ser directiva y madre es una potencia al cuadrado»

Dolors Feliu Aymar es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y madre de familia numerosa. Se incorporó a CaixaBank en 1997, donde ha asumido cargos de responsabilidad e innovadores proyectos como la apertura del primer centro modelo Store de CaixaBank en Baleares. En 2015 asumió la dirección de Área de Negocio de Palma Oeste y dos años después, la dirección de Recursos Humanos y Organización en la Dirección Territorial de Baleares, responsabilidad que ocupa actualmente.

¿Cuál es su trayectoria profesional?

Tuve una experiencia previa en el sector bancario en Londres y me incorporé a CaixaBank en 1997, donde asumí diferentes cargos de responsabilidad y formé parte de diferentes proyectos innovadores. Me he especializado en Coaching Relacional y participo en el proyecto de transformación de Recursos Humanos conforme al plan Estratégico diseñado por la entidad. Siempre he tenido vocación por las personas, colaboro habitualmente como formadora interna y soy voluntaria de la Asociación de Voluntarios ‘la Caixa’.

Aváncenos, por favor, cuál va a ser el tema principal de su ponencia en eWoman Ibiza.

Si el mundo es diverso, una organización debe serlo y me siento afortunada por pertenecer a una empresa donde es un valor que trabajamos a diario.

CaixaBank es un ejemplo de que un gran número de mujeres son directivas. ¿Ha costado que la banca, un sector tradicionalmente masculino, confiara en ellas?

CaixaBank lleva años apoyando la diversidad, no sólo de género, sino también la generacional, funcional y cultural. Así nace el programa Wengage que promueve acciones de sensibilización y medidas que fomentan la meritocracia, la conciliación y la igualdad de oportunidades. En nuestro modelo de banca social y responsable, este programa expresa el compromiso de promover el valor de la diversidad dentro de la compañía y de liderar avances en toda la sociedad.

En CaixaBank España tenemos un 40% de mujeres en posiciones directivas y en Ibiza alcanza el 57%

¿Qué porcentaje hay en España y en Baleares de mujeres directivas en CaixaBank? ¿En Ibiza, las mujeres en qué puesto están?

En España tenemos un 40% de mujeres en posiciones directivas. Es uno de los más altos del sector, pero lo más importante es su evolución: ha crecido un 5% en los últimos cuatro años. El año pasado, el 59% de las personas que promocionaron fueron mujeres. En Baleares, el porcentaje de mujeres directivas es aún mayor, del 44%, y en Ibiza alcanza el 57%.

¿Una directiva tiene que renunciar a algo?

Soy directiva, madre de familia numerosa y cuido a mis familiares y amigos: potencia al cuadrado. Y todo ello suma en mi vida y en mi crecimiento profesional y personal. No renuncio a nada, por el contrario, todo suma y se va añadiendo en mi mochila de experiencias. Ser madre me ayuda a ser mejor directiva y viceversa. Este equilibrio entre lo profesional y lo personal es mi motor, que me mantiene ilusionada y motivada cada día.

A la hora de tomar una decisión ¿hay rasgos femeninos o masculinos?

Yo no hablaría de rasgos femeninos o masculinos, hablaría de que lógicamente hay diferentes puntos de vista para cualquier cuestión, que crea debates y negociaciones en un grupo, teniendo en cada parte a hombres y mujeres compartiendo esa visión. Es en esa diversidad que hay en cada una de las partes de ese debate, donde nos enriquecemos como sociedad. Por eso las organizaciones deben reflejar la diversidad presente en la sociedad, si no, estamos perdiendo talento y ventaja competitiva, no reflejamos la realidad.

¿Qué cualidades o requisitos tiene que tener una joven para trabajar en CaixaBank?

Las mismas que un hombre. Flexibilidad, facilidad de adaptación al cambio, agilidad y capacidad de colaboración, son esenciales para formar parte de equipos de alto rendimiento y compromiso con la sociedad, porque CaixaBank es un banco socialmente responsable y queremos personas con sensibilidad social.

¿Qué es lo que más le atrae de este sector?

Las infinitas posibilidades que ofrece. En esta entidad he podido formar parte de múltiples proyectos muy diferentes entre sí que, lógicamente me han hecho crecer profesionalmente. Permite una gran transversalidad y poder aprender de diferentes segmentos y departamentos, que a la vez se nutren entre para crear un gran equipo.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran las mujeres de Ibiza tras su exposición?

Si uno está ilusionado, motivado, mantiene una mentalidad positiva porque hace lo que le gusta, combina ese equilibrio entre lo profesional y lo personal, no existen límites… Uno puede llegar hasta donde desee, ya sea un hombre o una mujer.