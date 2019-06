Palladium da la bienvenida a una ilusionante temporada

Un año más, Palladium Hotel Group ha celebrado el inicio de temporada en Ibiza con sus partners con un evento que en esta ocasión se llevó a cabo en The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza.

Una cita en la que la compañía hotelera perteneciente a Grupo Empresas Matutes reunió a más de 120 colaboradores, turoperadores y amigos del grupo y en la que el director de Redes Comerciales y Marketing, Sergio Zertuche, se mostró satisfecho con el arranque de la temporada estival.

Según Zertuche «las cifras de estos primeros meses están siendo muy buenas, en los últimos años se está extendiendo la temporada cuyo inicio se ha adelantado este 2019 a principios de abril con una buena acogida por parte de los clientes».

Entre los hitos de la temporada para el grupo empresarial, Zertuche destacó la tercera edición de Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza que se celebró en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y que se consolida como la pasarela de las colecciones Resort de España.

Novedades en 2019

Respecto a las novedades de Palladium Hotel Group este 2019, Sergio Zertuche explicó que uno de los acontecimientos más relevantes para el grupo es la apertura esta semana de Bless Hotel Ibiza.

El segundo hotel de la marca Bless Collection Hotels, tras la apertura este mismo año de Bless Hotel Madrid, y el primero de la nueva marca en Ibiza.

El hotel, ubicado en Cala Nova, cuenta con el sello de la prestigiosa colección The Leading Hotels of the World y tiene 151 habitaciones con impresionantes vistas al mar.

Otro de los hitos relevantes para la compañía será la apertura en el mes de julio de Palladium Costa del Sol en Benalmádena, el primer hotel de la marca Palladium Hotels en la península.