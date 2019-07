Tres ejemplos de superación personal, premios eWoman

La segunda edición del evento eWoman Ibiza que se celebró el jueves en el Club Diario de Ibiza, y que organiza Prensa Ibérica y Diario de Ibiza, reconoció a tres mujeres ibicencas de distintos ámbitos, pero con un denominador común: dedicación, esfuerzo y superación personal en cada una de sus actividades profesionales.

La diseñadora Charo Ruiz,que recibió el premio a la Trayectoria profesional by CaixaBank; la empresaria Virgina Marí, galardonada con el eWoman al Negocio Online by Ebusus Motor; y la jugadora de bádminton y actual presidenta de la Federación Balear de este deporte, Silvia Riera, que se llevó el galardón al Mérito Deportivo by Grupo la Sirena-Art, fueron protagonistas de un evento donde, además, se compartieron distintas experiencias y emociones.

La mujer es el futuro

La abogada y speaker Victoria Torre Sustaeta, conocida como @Vivicienta en las redes sociales, se encargó de conducir el evento aderezado con frases como. «La mujer es el futuro. Además es un reto y un privilegio».

Victoria Torre, presentadora de eWoman 2019

eWoman Ibiza contó con tres interesantes intervenciones que comenzaron con Dolors Feliu, directora de Recursos Humanos de CaixaBank en Balears, quien relató su experiencia como madre de familia numerosa y su trayectoria de 22 años como directiva en la entidad bancaria. «Después de tener tres hijos me volví mas eficiente, ágil y transversal», dijo.

Dolors Feliú

Mari Angels Marí, secretaria general de la Pimeef, ofreció durante su turno una serie de consejos a las mujeres para afrontar su vida profesional y personal como por ejemplo creer firmemente en el proyecto que se va a iniciar y hacer frente al miedo, ya que siempre va a estar presente. También, destacó que «equivocarse es aprender».

Mari Angles Marí

La tercera intervención corrió a cargo de Coro Saldaña, fashion practice lead en la consultora Accenture, quien narró su propia experiencia de pasar de uno de los despachos de abogados más importantes de España, al mundo de la moda, que es lo que realmente le apasiona. «Con mi ejemplo quiero demostrar que es posible reinventarse y cambiar radicalmente de trabajo», apuntó. También habló sobre la iniciativa WomenInTech, cuyo objetivo es promover un mayor liderazgo femenino en la alta dirección y en consejos de administración.

Entrega de premios

La experiencia y las vivencias de estas tres profesionales de éxito en sus respectivos ámbitos fue el complemento perfecto a la entrega de premios de las tres galardonadas. Charo Ruiz, una de las diseñadora de moda Adlib más destacadas de Eivissa, no pudo asistir por encontrarse trabajando en Milán, pero agradeció a través de un vídeo el premio entregado, «es el primer premio que recibo en 30 años de carrera». Sus hijos Paloma y Pablo fueron los encargados de recoger el galardón.

Por su parte, Virginia Marí fue reconocida por un negocio, Chic Events, que abrió hace unos años con una tienda física y que ha ido evolucionando con una tienda online y en el que continúa tratando de innovar.

Virginia Marí sonríe tras recibir el galardón de manos de Nuria Escandell

Finalmente, Silvia Riera, uno de los grandes iconos del deporte femenino ibicenco y actual presidenta de la Federación Balear de Badminton, se mostró sorprendida y muy agradecida por este premio.

Previamente a la entrega de premios, el evento contó con una entretenida y enriquecedora sesión de coaching a cargo de Usoa Arregui, coach y fundadora de Cambyo junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià.

Un momento de la sesión de coaching celebrada en la gala

La segunda edición de eWoman Ibiza contó con el impulso de CaixaBank, el patrocinio de Grupo la Sirena-Art, Ebusus Motor concesionario oficial de Toyota, C. Torres A., Coca Cola y Raquel Pelissier, así como la colaboración de Grupo Mambo, Hotel Pacha y Cocoq que fue el responsable de la decoración del escenario de Club Diario de Ibiza.