El 6 de marzo y el 1 de mayo son las fechas escogidas por la cadena de hoteles urban beach Amàre, ubicados en Marbella y en Ibiza, para abrir las puertas de estos establecimientos recomendados para adultos. A pie de playa, Amàre es un concepto de hoteles urbanos distinto que propone una oferta en la que el estilo y la sofisticación se dan la mano en un particular homenaje a las cálidas aguas mediterráneas.

Con una clara apuesta diferenciadora por la música, el arte y la gastronomía, Amàre se posiciona como la mejor opción para aquellos que buscan el equilibrio entre el trato personal más exquisito y la profesionalidad, con los mejores servicios, espacios de descanso y de relax, cócteles, música en directo o, incluso, deporte.

Las habitaciones de sendos hoteles cuentan con un diseño moderno y tecnológico, así como con nombres tan originales como Dolce Vita, I was here u Oh là là The One. Sus espaciosas habitaciones The One dan un protagonismo especial a la luminosidad, la decoración y las vistas. Otro de los servicios que ofrecen es la posibilidad de disfrutar de su espacio ‘Lounge The One’, abierto desde las 11:00 y hasta las 23:00 horas, para dar servicio de comida y de bebida durante todo el día a sus huéspedes más sibaritas.

Amàre Marbella

Amàre Marbella.

Amàre Marbella es el hotel predilecto de las parejas y grupos de amigos que buscan un alojamiento de calidad recomendado para adultos en el corazón de Marbella.

Durante esta temporada, y dentro de la filosofía de Amàre Marbella, la música tendrá un papel protagonista gracias a las propuestas de DJ de la talla de Mario Z, Miss Martha, Miss Iryna, Raquel DK, Paul Cristiano, Alex o DJ Sidama, quienes actuarán durante toda la temporada.

En el ámbito artístico, el calendario de Amàre Marbella acogerá las actuaciones de la violinista Paula Moon, de los guitarristas Juan Calleja o Lucas González, del percusionista Saeed Khan, de los cantantes Enrique Ramil o Jay, así como de las pianistas e intérpretes Belén Jurado y Judith Font. También tendrán un especial protagonismo las voces de Adriana Rosa Galán, de Enrique Ramil, de Virginia Alexandre, de Noelia Quiñones o el saxo de Jerry Erola.

Completa la programación de Amàre Marbella un completo calendario de “Pool Parties” de temática marinera, noches cuajadas de glamour en el marco de sus “Rose Cabaret Club” o tributos a grandes bandas en sus “Jersey Boys” o en sus fiestas “do you remember?”, protagonizada por el DJ Kike Supermix, cuajadas de éxitos de los años 70, 80 y 90. El funky también tendrá un papel protagonista con sus “Funk´s not Dead” a cargo de DJ Lola.

Por su parte, el arte estará representado este 2020 por la artista finlandesa afincada en Andalucía, Caroline Wendelin. La fotografía, la pintura digital y una forma de concebir el arte emergente, en la que se aplican técnicas tradicionales como las acuarelas o las tintas, son las herramientas con las que Wendelin crea sus obras sobre lienzos o vidrios acrílicos. El cuerpo femenino y el mundo de la fotografía de moda son recurrentes en sus pinturas, que a menudo combinan realismo con materia abstracta.

A partir del 6 de marzo, Amàre Marbella abrirá sus puertas para brindar por una nueva temporada al amparo de sus cócteles de autor, con el sello de Diego Cabrera, en el bar de la azotea de Belvue al atardecer. Con unas espectaculares vistas de 360 grados del Mar Mediterráneo y del casco antiguo de Marbella, Belvue Rooftop Bar es el lugar perfecto para pasar las tardes disfrutando de un cóctel al amparo de la selección musical de sus DJ en vivo, así como otras propuestas musicales para todos los públicos. El Spa Amàre Marbella by Germaine De Capuccini cuenta con tratamientos personalizados compuestos por una serie de masajes revitalizantes, tratamientos faciales o envolturas corporales refrescantes. Sus huéspedes también pueden disfrutar las completas instalaciones y programas de bienestar del hotel, que incluyen clases de yoga, un circuito de hidroterapia, baño turco y sesiones de entrenamiento personal.

Amàre Ibiza

Vista aérea del Amàre Ibiza.

En su segunda temporada en la isla de Ibiza este hotel ofrecerá a partir del 1 mayo un destino elegante desde el que explorar y experimentar todas las caras de la isla. Desde las fiestas nocturnas hasta la magia diurna, sus piscinas acogerán increíbles sesiones de música en directo al atardecer y acústicos durante el día y eventos gastronómicos. Y es que Amàre Beach Hotel Ibiza se ha posicionado ya como el tercer hotel mejor valorado por sus clientes en su primera temporada.

En sus 366 habitaciones destaca su ambiente contemporáneo con vistas al Mediterráneo. Otros de sus atractivos son una impresionante piscina infinity en su azotea, dos piscinas más al aire libre, bar de cócteles en su rooftop con música en vivo y tres restaurantes, así como un club de playa. Con una cuidada oferta gastronómica, Amàre Ibiza se desgrana en varios espacios para los auténticos foodies: Amàre Lounge, Hayaca y Mare Nostrum.

Para celebrar el atardecer, Amàre Ibiza da vida a su personal Sunset Ritual, una experiencia mágica donde se puede disfrutar de un espectáculo de música y de luz que cambia a medida que el sol desaparece lentamente en el horizonte, abierto a residentes y turistas de la isla.

Tras la puesta de sol, la cita imprescindible cobra vida en la terraza de Hayaca, el restaurante insignia de Amàre, liderado por el chef Mauricio Giovanini, galardonado con una estrella Michelin, y que destaca por su cocina fusión donde ponderan los sabores de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, México o Perú, con guiños a los mejores productos mediterráneos. Una experiencia gastronómica que se complementa con música y con cócteles exclusivos creados por Diego Cabrera, uno de los mejores cocteleros de España.

Amàre Ibiza cuenta también con un completo gimnasio, Amàre Fitness by Technogym, abierto las 24 horas del día y con vistas al mar, así como con sesiones de entrenamiento personal y clases de yoga incluidos en el programa de bienestar del hotel. Sus huéspedes también pueden relajarse en el Wellness by Germaine de Capuccini del hotel, donde sus terapeutas expertos ofrecen una amplia gama de tratamientos estimulantes y refrescantes en sus salas de tratamiento.

Con una amplia selección de propuestas de ocio y náuticas, Amàre Ibiza pone a disposición de sus clientes, además, un servicio de alquiler de bicicletas vintage para descubrir los rincones más mágicos de la costa de Sant Josep de sa Talaia.