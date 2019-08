G asifred, compañía dedicada al mantenimiento, diseño, ejecución y proyección de instalaciones para el hogar y las empresas en Ibiza y Formentera renueva su identidad corporativa como reflejo de su transformación. Esta compañía lleva 45 años asesorando a profesionales y particulares en la creación de espacios confortables y amables con las personas y el entorno. Entre los servicios de Gasifred destacan: climatización, frío industrial, cocinas industriales y muebles inox, lavandería, fontanería, extracciones, combustibles y energías renovables.

Desde mediados de 2018 Gasifred lleva trabajando un cambio profundo en su compañía. Una nueva identidad que da respuesta a un nuevo enfoque estratégico que coloca al cliente en el centro como eje de todas sus iniciativas.

La digitalización, la transformación organizacional para mejorar la calidad del servicio y producto y el cambio de identidad responden a un proyecto de actualización estratégica que ha venido de la mano de la agencia little by little branding.

En este proceso de renovación se ha creado la nueva plataforma de marca y un completo sistema de comunicación, así como un nuevo tono de voz que unifica los mensajes, aporta frescura y proyecta el auténtico carácter de una empresa tecnológicamente innovadora.

En palabras de Jordi y Carlos Ferrer, socios de la compañía, “los clientes nos han impulsado a realizar este cambio de identidad. Las marcas actuales deben buscar vinculaciones emocionales más allá del intercambio económico. No es algo nuevo para nosotros, llevamos más de 45 años haciéndolo, pero ahora hemos elevando a la excelencia el estándar de calidad”.

El compromiso de Gasifred es ofrecer a sus clientes su experiencia y conocimiento en beneficio de la sociedad

Se trata de conectar las inquietudes de los clientes con las soluciones que aporta Gasifred a través de nuestro nuevo sistema de identidad visual que también contribuye a impulsar el cambio en la organización.

El claim ‘Tú eres nuestro compromiso’ expresa el compromiso de la marca por encontrar una solución para los múltiples retos que plantean las personas y la sociedad. Gasifred quiere transformar el lugar en el que vivimos, desde el esfuerzo y la pasión en mejorar mediante soluciones innovadoras los servicios e instalaciones técnicas en hogares, negocios o espacios industriales. El compromiso de Gasifred es ofrecer a sus clientes su experiencia y conocimiento en beneficio de la sociedad.

Gasifred es la compañía técnica líder en el mercado. Con una trayectoria de 45 años cuenta con un equipo de más de 130 profesionales. Su filosofía trata de ir más allá del mantenimiento, diseño, ejecución y proyección de instalaciones, asesorando a profesionales y particulares en la creación de espacios confortables y amables con las personas y el entorno. Gasifred trata de crear valor más allá de la conveniencia, en un espacio donde convivir y disfrutar de la vida.