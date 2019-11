Hard Rock Hotel Tenerife y Hard Rock Hotel Ibiza triunfan en los Stella Awards 2019. Los dos hoteles de Palladium Hotel Group han sido galardonados respectivamente con la medalla de plata y la medalla de bronce en la categoría de ‘Best Décor/Design, International and US Territories region’ de estos premios de turismo de negocios.

Los Stella Awards premian a todos aquellos hoteles, centros de convenciones, centros de conferencias, aerolíneas, compañías de cruceros, DMCs y oficinas de turismo y congresos que ofrecen un servicio de calidad e innovación constante a los profesionales de eventos y reuniones. En total, son dieciocho las categorías que componen estos galardones y que reconocen la excelencia en el turismo de negocios, alimentación y bebidas, personal o innovación tecnológica, entre otros. Además, los Stella Awards son los primeros premios en la industria del turismo de negocios que combinan la votación de un público general con la de un jurado.

Gracias a este reconocimiento, Hard Rock Hotel Tenerife y Hard Rock Hotel Ibiza se posicionan como dos de los mejores hoteles para el turismo de negocios. Además de eso, ambos alojamientos ofrecen servicios de lujo para asegurar que cada huésped se sienta como una auténtica estrella del rock.

Asimismo, Hard Rock Hotel Ibiza ha sido galardonado también este año en los World Luxury Hotel Awards 2019 donde fue reconocido como el Mejor Hotel de Lujo en la Playa en el sur de Europa.

MICE en Hard Rock Hotel Ibiza

Situado en el corazón de Ibiza y a tan sólo cinco minutos del aeropuerto, Hard Rock Hotel Ibiza se presenta como el alojamiento perfecto para descansar y pasárselo bien mientras se disfruta de la mejor música y de una decoración inspirada en la isla con tonos vivos y diseños contemporáneos.

Considerado como la sede del mayor centro de convenciones de la isla, Hard Rock Hotel Ibiza ofrece un salón de 570m2 con capacidad para 500 personas para eventos más grandes así como muchos espacios adaptables para todo tipo de reuniones. Equipadas con la última tecnología audiovisual, sus salas se convierten en un lugar ideal para reuniones individuales, salas de prensa, reuniones de ventas o convenciones de directivos.

MICE en Hard Rock Hotel Tenerife

Situado en la soleada costa de Adeje, al sur de Tenerife, Hard Rock Hotel Tenerife goza de 624 habitaciones decoradas con un diseño de vanguardia y con unas vistas espectaculares a la costa atlántica, a la vez que ofrece servicios de lujo y el mejor entretenimiento musical. Dentro de su oferta MICE, destaca un centro de conferencias con una sala multiusos de 546m2 con unas instalaciones modernas y tecnología puntera, pudiendo acoger hasta un total de 500 personas. A ello se suman dos salas de reuniones de 25m2 y 27m2, ambas ideales para reuniones más íntimas o pequeñas recepciones.