Charo Ruiz: «Con el trabajo y la ilusión vas a conseguir lo que te hayas propuesto»

La diseñadora de moda Charo Ruiz comenzó en la moda vendiendo camisetas y pantalones en el mercadillo de Es Canar. Aquella base le sirvió para crear una firma de moda Adlib reconocida en muchos países.

¿Cómo comenzó en el mundo de la moda?

Empecé cuando llegué a la isla en 1978. Por aquella época vendía modelitos de pantalón, camiseta y fular en el mercadillo de Es Canar. Vendía muchísimo porque era la única que hacía este tipo de cosas. Fue una época muy divertida. Luego cuando nació mi hija empecé a crear colecciones, a salir fuera, y poco a poco hemos llegado a donde estamos ahora.



En sus comienzos, ¿pensó alguna vez que vestiría a modelos de fama internacional?

Esto es algo progresivo, va pasando cuando haces colecciones, y vistes a gente conocida. Como anécdota, puedo decir que la primera famosa que he vestido fue la infanta Leonor. Cuando era un bebé le regalé un vestidito. Dio la casualidad que la familia real estaba en Palma y posó con él. Así que el vestido se vio en todas las revistas, algo que me hizo muy feliz.

¿Ha pensado alguna vez en abandonar? y ¿cómo se sobrepuso?

En el año 1995 yo trabajaba con mayoristas, uno de ellos empezó a comprarme mucho y bien. Me hizo una compra de cinco millones de pesetas, que en aquella época era mucho dinero. Le mande el pedido y nunca me pagó. Estuve a punto de abandonar pero me llamó una amiga mía y me dijo que me había reservado un stand con el Consell en Madrid, así que gracias a ella seguí.

¿Qué le diría a una mujer que quiera emprender un negocio?

Que lo tenga muy claro y que una vez tomada la decisión, con el trabajo va a conseguir lo que se haya propuesto. También es fundamental seguir con la ilusión de siempre.



¿Qué supone el premio eWoman?

Representa un reconocimiento a una trayectoria de trabajo de más de tres décadas. Tengo que decir que en estos treinta años es el primer premio que recibo. También es un premio a la dedicación y el trabajo de tantas mujeres en el mudo entero.