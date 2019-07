Silvia Riera: «La gente que he conocido y las vivencias son mas importantes que un partido»

Silvia Riera ha recibido el premio eWoman Mérito Deportivo by Grupo la Sirena-Art

Silvia Riera es Premio eWoman Ibiza al Mérito deportivo by Grupo la Sirena-Art. A principios de la década del 2000, Riera estaba entre las mejores jugadoras de bádminton de España tanto en individuales como en dobles. Desde hace seis años es presidenta de la Federación Balear de Bádminton.

¿Qué le llevó a aprender a jugar al bádminton?

Empecé a jugar cuando tenía seis o siete años porque mis padres también jugaban. Poco a poco me fue gustando y empecé a competir a nivel balear primero y luego nacional con unos 11 o 12 años.

En los años noventa, este deporte todavía era muy minoritario.



Sí, era raro. En Eivissa solo había un club privado con una pista donde se entrenaba de forma individual, aunque después el polideportivo Sa Blanca Dona empezó a potenciar poco a poco este deporte. Cuando empecé a competir ya había más gente como yo, que practicábamos este deporte.



Desde entonces, Eivissa se ha convertido en un referente en el bádminton.



Sí, desde hace unos años ya casi todo el mundo lo conoce. Antes en los colegios los niños pensaban que era un juego de playa, pero con el tirón de Carolina Marín, hay mucha gente que se ha animado a jugar .

¿Hasta dónde le ha llevado el bádminton?

He llegado a competir en el campeonato del mundo que se celebró en Madrid en 2006.



¿Qué aconsejaría a una joven que quiera iniciarse en este deporte?



Aconsejo a todo el mundo que practique cualquier deporte. El bádminton es accesible a casi todo el mundo, da igual si es hombre o mujer y la condición física. A medida que se practica, va enganchando, porque es muy divertido.

¿Con qué se queda de los años como deportista de élite?



Lo mejor es la gente que he conocido, los lugares que he visitado y las vivencias que he disfrutado, todo ello es mucho más importante que un partido concreto.

¿Qué le parece el premio eWoman?



Estoy muy contenta, la verdad es que no me lo esperaba, ha sido una sorpresa total.