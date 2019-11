Eva Vintage: «Lo más importante es la constancia y la pasión»

Eva García o Eva Vintage, como todo el mundo la conoce, decidió dejar un día un trabajo estable en una multinacional de moda española para cumplir el sueño de ser influencer. Este año es la tercera vez que @eva_vintage colabora como embajadora de Ibiza Fashion Bloggers, el certamen de fotografía que organiza Diario de Ibiza.

¿Qué significa para usted ser influencer?

Para mí ser influencer es trabajar en lo que me apasiona: la publicidad, la moda y el lifestyle. Todo junto es un sueño hecho realidad.

¿Cuándo y cómo empezó en este mundo?

Hace justo siete años, cuando regresé a la isla en busca de mis sueños. Trabajaba en una tienda de moda y lo combinaba con mi dedicación a las redes sociales. Cuando arriesgué y dejé mi trabajo fijo por este mundo, es cuando empecé a dedicarle más tiempo y a trabajar en ello de manera más profesional.

¿Qué es lo más atractivo de ser influencer?

Me encanta la posibilidad de viajar mucho y de vivir experiencias increíbles relacionadas con la moda y la belleza. De otra manera no hubiera tenido la oportunidad.

Y, ¿lo qué menos le atrae?

El postureo excesivo que a veces conlleva este mundo. Adoro la naturalidad, aunque a todas nos gusta una bonita foto.

¿Qué le suelen pedir sus seguidores de Instagram?

Naturalidad y realidad, después de tantos años interactuando con los seguidores acabas ganándote a un público muy semejante a tus pensamientos y valores.

Las empresas o las marcas con la que trabaja, ¿qué buscan?

Efectividad, algo que se demuestra a través de las estadísticas. De esta manera se comprueba que el trabajo en las redes sociales es una realidad que se puede medir.

¿Cómo le llegan los clientes?

Cuando conocen mi trabajo, contactan con mi agencia. Mis compañeras me ayudan a tomar las decisiones más adecuadas para ambas partes y a gestionar todas las cuentas.

¿Se puede vivir solo de publicar fotos en Instagram?

En mi caso sí. Trabajo como autónoma como en muchos otros trabajos.

¿Cuál es la clave para lograrlo?

La constancia y la pasión por lo que haces. También es importante no rendirte jamás ante tus sueños, digan lo que digan.

¿Cómo ha llegado a conseguir más de 80.000 seguidores en Instagram?

Con mucho esfuerzo y trabajo. Los sorteos ayudan mucho, aunque son un arma de doble filo, ya que suben mucho los seguidores pero después suelen bajar. Y sobre todo, por las colaboraciones con empresas y marcas. Al final ellas también me están haciendo una publicidad al apostar por mí.

¿Cómo prepara sus fotografías?

Las hago o con la Olympus Pen, una cámara muy de moda entre nosotras, o con el móvil Samsung 10, que en la actualidad me parece lo más. Edito siempre con Lightroom.

¿Qué le gustaría hacer y que todavía no haya hecho?

Aún no he vivido la experiencia de montar en helicóptero y volar encima de alguna ciudad. Es algo que me encantaría experimentar para luego contarlo.

¿Qué consejo le daría a quienes participan en esta edición de Ibiza Fashion Bloggers?

Mi consejo es que si este mundo les gusta, luchen por ello y no dejen que nadie les desilusione jamás. Los principal es que siempre sean ellas mismas.

Es su tercer años como embajadora en Ibiza Fashion Bloggers ¿Cómo ha evolucionado su trabajo desde entonces?

Cada año que pasa me doy cuenta de todo lo que me he realizado como persona, es algo que me encanta. Ha habido muchos cambios y siempre a mejor. Estoy muy feliz.

¿Qué supone ser embajadora de IBF?

Ser embajadora de este evento es algo me hace mirar atrás y ver un gran recorrido de la mano, de Diario de Ibiza. Me siento súper agradecida de que cada año Ibiza Fashion Bloggers cuente conmigo. Es un honor muy grande.