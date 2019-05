Enric Majoral: «Creemos en un producto de lujo artesanal y respetuoso»

Hacer joyas es un medio para vivir y una manera de vivir”. Así describe Enric Majoral, el creador de la marca, la filosofía que sigue con sus creaciones y sus diseños. Con más de 40 años de historia, Majoral se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas y originales dentro del mundo de la joyería de autor a nivel nacional e internacional.

Enric Majoral inicia su aventura partiendo del mundo de la artesanía y con una formación autodidacta. Experimentando, investigando y creando formas de expresión muy personales. Siempre en coherencia con su estilo de vida y con su manera de entender el entorno que más lo ha influenciado en su proceso evolutivo: la Isla de Formentera.

Joyas de inspiración mediterránea

Paralelamente a este proceso personal y artístico, ha construido la firma de joyería contemporánea Majoral: Joyas de Inspiración Mediterránea, con un estilo único y diferenciado, fácilmente identificable. Majoral distribuye sus joyas con tiendas propias en el mercado nacional y con diferentes distribuidores en todo el mundo, además de tener tienda online.

Lo que caracteriza a Majoral, es su vertiente artística. Sus joyas son fruto de procesos creativos y experimentales que se transmiten en los diseños finales de cada una de sus joyas. Sus diseños vanguardistas y la elaboración artesanal de sus piezas, las convierten en pequeñas obras de arte que definen a cada persona que las lleva.

Enric Majoral, originario de Sabadell y afincado en Formentera desde inicios de los años 70, inició su formación en el mundo de las artes en la escuela Industrial de Artes y Oficios de Sabadell. Durante este periodo, tiene contacto con diversas técnicas. Después viajó por el Próximo Oriente y India, donde descubrió también la artesanía de estos lejanos países y le abrió un campo creativo extraordinario.

Vertiente artesana y creativa

De esta experiencia formativa, nace su interés por esta vertiente artesana y creativa. Este acercamiento directo a las materias, procedimientos y herramientas artesanales se completaba con una forma de conocimiento más visual en el estudio de arquitectura donde trabajaba como aprendiz de delineante.

Allí empieza a relacionarse con las formas de representación en el plano y a ejercitarse en las relaciones entre el volumen y el espacio. Estas dos formas de percepción y aprendizaje –una práctica directa y la otra más conceptual y abstracta- es el punto de partida de todas las creaciones Majoral.

La saga continúa con Roc Majoral

Roc Majoral, continúa la saga y hereda la visión conceptual de su padre Enric Majoral. Desde pequeño ha vivido inmerso en este mundo creativo y ha desarrollado la misma pasión por la joyería.

Desde el año 2003 se integra activamente en la labor de diseño de algunas de las colecciones: Samoa, Lluvia y Mariposas. En 2012 fue galardonado con el premio “Couture Design Award for Gold” con el collar de la colección “Tresor” que diseño junto a Abril Ribera y en 2015 recibe el premio “Couture Design Award for Silver” con el collar Marina.

Enric Majoral siempre muy vinculado al mundo del Arte y el diseño, ha recibido diversos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional: Galardonado en el 2007 con el Premio Nacional de Artesanía por el Ministerio de Industria de España, nominado Mestre Artesà (Maestro artesano) por la Generalitat de Catalunya y este año 2019, ha recibido el Premio Ramon Llull que ofrece el Gobierno de las Islas Baleares a toda una trayectoria profesional.

Presente en todo el mundo

Desde los inicios de su carrera, ha expuesto en galerías y centros de arte en Europa, Estados Unidos y Asia: “Patrimonio y Creatividad en el Mediterráneo” organizada por Culture Sud, Casa de la UNESCO (París) 2009, “Sofa Show” con Aaron Faber Gallery , de Nueva York y de Chicago 2009 y “ Genial” Galeria Velvet da Vinci, San Francisco, EEUU, 2011, entre otras.

Está presente en la colección permanente del Museum of Arts and Design of NewYork (MAD NY).

La modernidad de sus joyas se hace visible a simple vista, sus formas depuradas, esenciales y sencillas las convierten en pequeñas joyas de arte para llevar cada día. Son piezas únicas e irrepetibles que son un aliado de estilo para cualquier ocasión. Enric y Roc Majoral aplican formalmente en el desarrollo de sus procesos creativos, la capacidad expresiva de los materiales y utilizan los principios constructivos para dar autenticidad a sus joyas.

Joyas muy reconocibles

Esa autenticidad queda reflejada en todas sus joyas que son reconocibles rápidamente. Desde colecciones clásicas como Posidonia o Xips hasta las más actuales como Jungle o Seda, todas tienen algo en común que las caracteriza: un lenguaje sencillo y ese proceso de creación depurado que queda reflejado en cada diseño.

El uso de diferentes materiales, la experimentación formal y la innovación, las convierten en joyas vanguardistas que no pasan de moda y que transmiten esa atemporalidad tan definida.

Formentera como inspiración y metales responsables

La principal fuente de inspiración es la isla de Formentera y el Mediterráneo, con sus antiguas y ancestrales culturas y tradiciones, y sobre todo la naturaleza en todo su esplendor y sus detalles.

Des del año 2012 Majoral produce sus joyas utilizando metales responsables.

“En Majoral hemos querido dar un paso adelante y ser pioneros en el uso de metales justos. Nuestras últimas colecciones están elaboradas con oro y plata de minas Fairmined”.

El sello de metales Fairmined certifica que los metales han sido extraídos a partir de pequeñas minas artesanales, con control de que no se contamina y que garantizan que los trabajadores que han intervenido lo han hecho en condiciones de seguridad adecuadas y de retribución dignas.

De este modo, Majoral es coherente con los valores que representa y que defiende desde sus inicios: artesanía, responsabilidad, compromiso con la preservación del medio ambiente, el valor de las identidades y culturas de cada lugar: “Por eso creemos en un producto de lujo artesanal y respetuoso”.

Colección ‘Símbol Ètic’

En línea con esta filosofía de trabajo, han creado la colección “Símbol Ètic”. Una colección de anillos con diamantes plenamente certificados que garantizan el respeto por el medio ambiente y las personas.

Enric y Roc Majoral han creado una colección de anillos con solitario que une belleza y responsabilidad. Como ellos mismos definen la colección: “historias de amor, naturaleza y responsabilidad”. Todos los anillos se han hecho con oro y diamantes plenamente certificados.

El certificado Fairmined permite ofrecer plenas garantías que el metal se ha extraído y comercializado con respeto por el medio ambiente y las personas. Además, los diamantes tienen certificado gemológico y se puede garantizar su origen. Estos proveedores de diamantes son auditados periódicamente por SCS Global Services con la finalidad de verificar que toda la cadena de certificación es correcta.

Cada diamante lleva un código grabado en el filetín solo visible con lentes de gran aumento que lo identifica y certifica como una gemma que se ha extraído con mayores garantías que las que otorga el antiguo protocolo de Kimberley.

Compromiso con la sociedad

En Majoral tienen un compromiso firme con la sociedad y además de utilizar materiales responsables, se compromete con los cinco valores básicos de la Economía del Bien Común: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. Las empresas y las personas que las forman han de construir una economía solidaria y sostenible. Este año publicaran su balance social.

Fomentar la concienciación ciudadana, empresarial e institucional

“Tenemos que trabajar para fomentar la concienciación tanto ciudadana como empresarial e institucional, de la necesidad de tener en cuenta otros parámetros económicos. Tenemos que ser más cooperativos, más honestos, más solidarios y más respetuosos con el medio ambiente. La joyería es un actor más que también puede contribuir a la economía social i solidaria, y no solo esto, sino que es capaz de mejorar las condiciones laborales y de vida de muchas personas”.

Majoral quiere contribuir así a construir una sociedad mejor, donde el cuidado de las personas y el entorno sea un valor a tener en cuenta y no solo un medio para conseguir objetivos empresariales.

Si quieres saber más sobre el Universo Majoral, sus valores y el estilo único de joyas, puedes visitar la web: https://www.majoral.com/